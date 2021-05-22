Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Югре

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение кроссовера и грузовика. Согласно данным регионального управления МВД в результате данной аварии погибли три человека.
ДТП случилось в ночь на субботу, 22 мая, на 645-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Предварительно установлено, что кроссовер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.
В результате аварии водитель первой машины и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Полицейские проводят проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием и устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.