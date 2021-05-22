Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Югре

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22 мая 2021, 08:37 Источник: РИА "Новости"

сотрудник ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение кроссовера и грузовика. Согласно данным регионального управления МВД в результате данной аварии погибли три человека.

ДТП случилось в ночь на субботу, 22 мая, на 645-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Предварительно установлено, что кроссовер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.

В результате аварии водитель первой машины и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Полицейские проводят проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием и устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.

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