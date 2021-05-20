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Фельдшер погиб в ДТП со скорой помощью в Алтайском крае

, 10:32 Источник: РИА "Новости"

Фельдшер погиб в ДТП со скорой помощью в Алтайском крае
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В результате ДТП с машиной скорой помощи на Чуйском тракте в Алтайском крае погиб фельдшер. В минздраве региона уточнили, что еще три человека в результате случившейся аварии получили травмы.

Установлено, что скорая помощь возвращалась по Чуйскому тракту с вызова. Пациента в машине не было. Случилось ДТП, вследствие чего на месте погиб фельдшер 1988 года рождения. Трое пострадавших были доставлены в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнаул, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

Подчеркивается, что в результате столкновения с другой машиной "скорую" отбросило в кювет, где она опрокинулась.

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