Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

В частном доме в Удмуртии вечером в пятницу, 21 мая, вспыхнул пожар. Как сообщает региональный главк Следственного комитета, в результате случившегося погибли двое взрослых и четыре ребенка.
Установлено, что пламя вспыхнуло в одноэтажном деревянном доме в селе Нылга Увинского района. К приезду пожарных здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли.
На месте происшествия были обнаружены тела шести человек, предположительно, членов проживавшей в доме семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины, а также четверых детей в возрасте одного года, восьми, двенадцати и одиннадцати лет.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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