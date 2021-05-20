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Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме в Пермском крае

, 08:27 Источник: СУСК РФ по Пермскому краю

Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме в Пермском крае
пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В деревянном жилом доме в Пермском крае в ночь на четверг, 20 мая, вспыхнул пожар. Согласно информации краевого управления Следственного комитета РФ, в результате возгорания погибли пять человек.

Пожар случился в частном одноэтажном доме, расположенном в деревне Усть-Турка в Кунгурском районе. Во время тушения возгорания в жилых помещениях были найдены тела женщины 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из гражданок, а также их сына 1998 года рождения.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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