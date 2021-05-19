Три человека погибли при пожаре в квартире в Новосибирске

В ночь на среду, 19 мая, мужчина и две женщины погибли в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске. Установлено, что это произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что пожар вспыхнул в двухэтажном многоквартирном доме на улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска.
Сообщение о возгорании поступило в 1.43 по местному времени (21.43 по Москве). Пожарные, прибывшие на место, увидели, что огнем охвачена одна из квартир на втором этаже. В течение получаса специалисты ликвидировали открытое горение на площади 20 квадратных метров. Уточняется, что горели домашние вещи и коридор.
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