Три человека погибли при пожаре в квартире в Новосибирске

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 мая 2021, 09:45 Источник: РИА "Новости"

пожарные, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ночь на среду, 19 мая, мужчина и две женщины погибли в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске. Установлено, что это произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что пожар вспыхнул в двухэтажном многоквартирном доме на улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска.

Сообщение о возгорании поступило в 1.43 по местному времени (21.43 по Москве). Пожарные, прибывшие на место, увидели, что огнем охвачена одна из квартир на втором этаже. В течение получаса специалисты ликвидировали открытое горение на площади 20 квадратных метров. Уточняется, что горели домашние вещи и коридор.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости