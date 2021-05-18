Мать и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 мая 2021, 09:41 Источник: РИА "Новости"

пожарные, Фролов Михаил/Global Look Press

В жилом доме в оренбургском городе Бугуруслан произошел пожар. Согласно последней информации ГУМЧС по Оренбургской области, в результате случившегося погибли женщина и двое ​ее маленьких дочерей

Возгорание было зафиксировано утром во вторник, 18 мая в жилом доме на улице Фруктовая в Бугуруслане. Прибывшие на место пожарные потушили пламя на площади 48 квадратных метров. На месте происшествия впоследствии были обнаружены тела 39-летней женщины и двух девочек 3 и 5 лет.

Обстоятельства и причины возникновения пожара в настоящий момент устанавливают специалисты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости