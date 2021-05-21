Интерфакс: напавший на учительницу в Пермском крае испытывает «перманентную нервозность и немотивированную агрессию»

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 мая 2021, 11:59 Источник: Интерфакс

фото с места происшествия, vk.com/permyaky

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что напавшего на учительницу в Пермском крае проверят на вменяемость. Подросток нанес женщине два ранение ножом в область шеи, ее госпитализировали.

«Личные качества нападавшего, в том числе тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия дают основания предполагать у него наличие расстройства. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», - пояснил собеседник.

Он отметил, что подросток действовал с особой жестокостью. По его словам, нападение носило спланированный характер. Собеседник добавил, что ученик заранее подготовился, «взял в школу нож и во время урока нанес учительнице два ранения в область шеи».

«После нападения ученик не пытался покинуть класс или оказать помощь своей жертве. На крики в класс прибежал охранник, ему и сдался нападавший», - уточнил он.

Кроме того, в ходе обыска в портфеле у мальчика нашли еще один длинный нож. Предварительной причиной нападения мог быть длительный конфликт между учеником и преподавательницей.

Ранее сообщалось, что утром школьник нанес учителю два ранения ножом в область шеи. Подростка задержали.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости