В Казани смогли вернуть драгоценности на сумму более 160 млн, похищенные во время ЧМ по футболу

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20 мая 2021, 16:19

драгоценности, фото: pixabay.com

Сотрудники полиции нашли в казанском лесу похищенные во время чемпионата мира по футболу ювелирные изделия на сумму более 160 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В июле 2018 года, когда происходила погрузка партии драгоценностей одной из российских ювелирных фирм, был украден чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями. О хищении узнали в аэропорту.

Подозрение пало на гражданина Колумбии Валеро Эдгара Алехандро, который принимал участие в погрузке. В сентябре 2019 года он был задержан в Аргентине, а в марте 2021 года его доставили в Россию. Мужчина рассказал, что драгоценности закопал в лесу одного из районов Казани. Поскольку точное место тайника он описать не смог, полиции пришлось искать "клад" на довольно большой территории. Их усилия увенчались успехом, были обнаружены четыре мешка с драгоценностями. Скоро они будут переданы законному владельцу.

Ранее стало известно, что мошенники увели со счета россиянки 400 млн рублей, это пока рекорд.

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