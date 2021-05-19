Мошенники увели со счета россиянки 400 млн рублей, это пока рекорд

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что в прошедшем году рекордная украденная сумма у одного человека – 400 млн рублей.
Жертва мошенников – клиентка другого крупного банка, 54-летняя женщина. Сработала стандартная схема. Злоумышленники позвонили от имени сотрудников службы безопасности банка и сказали, что нужно срочно «спасать деньги». Женщина поверила и сама сняла со счета сначала 14 миллионов и перевела их мошенникам. В течение месяца таким же образом она лишилась и остальных денег – всего 400 миллионов.
По итогам января-марта текущего года зафиксировано 42 тыс. фактов кражи с банковских счетов россиян. С начала пандемии количество подобных преступлений выросло на 30%.
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