Ученик угрожал взорвать гимназию в Казани

В казанской гимназии №40 подросток агрессивно повел себя из-за замечаний учителя и угрожал взрывом учебного заведения. В мэрии города в среду сообщили, что впоследствии школу пришлось проверять.
Известно, что подросток явился на урок с электронной сигаретой и игнорировал замечания учителя. После того, как педагог изъяла у него предмет, школьник стал вести себя агрессивно и выкрикивал фразу: "Я вас всех взорву".
В мэрии отметили, что учебное заведение после случившегося тщательно проверили, никаких опасных предметов обнаружено не было. Учебный процесс сейчас продолжается.
Напомним, 11 мая, в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175. Погибли семеро детей и две учительницы.
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