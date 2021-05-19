Во время грозы молния ударила в крест Исаакиевского собора в Петербурге

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19 мая 2021, 12:05 Источник: РИА "Новости"

Исаакиевский собор, pixabay.com

Во время грозы в Санкт-Петербурге в минувший вторник, 18 мая, молния ударила в крест Исаакиевского собора. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и культурным проектам Игорь Стахеев.

Согласно последней информации, Исаакиевский собор оборудован системой громоотводов, которые справились со своей главной задачей. Подчеркивается, что храм не пострадал от последствий грозы.

Ранее сегодня стало известно, что из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека. Как сообщили сотрудники городского ГУМЧС, на людей упала сорванная порывом крыша кафе. Два человека, в частности, ребенок, были доставлены в больницу.

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