Четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе в Санкт-Петербурге

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19 мая 2021, 10:31 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека. Согласно последней информации городского ГУМЧС, на людей упала сорванная порывом крыша кафе, двое были доставлены в больницу.

Уточняется, что происшествие случилось на проспекте Испытателей. Двое пострадавших в результате падения части кровли кафе – ребенок 2011 года рождения и женщина – находятся в состоянии средней степени тяжести.

Подчеркивается, что из-за непогоды оказались повреждены 14 автомобилей. Спасателей в Санкт-Петербурге вызывали во вторник более 60 раз, причем 30 раз вызовы были связаны с падением деревьев, 12 – с падением конструкций. Также было зафиксировано семь случаев протечек кровли и подтопления помещений, девять случаев обрыва проводов и падения светофоров, а также три случая повреждения балконов.

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