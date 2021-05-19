Четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе в Санкт-Петербурге

Из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека. Согласно последней информации городского ГУМЧС, на людей упала сорванная порывом крыша кафе, двое были доставлены в больницу.
Уточняется, что происшествие случилось на проспекте Испытателей. Двое пострадавших в результате падения части кровли кафе – ребенок 2011 года рождения и женщина – находятся в состоянии средней степени тяжести.
Подчеркивается, что из-за непогоды оказались повреждены 14 автомобилей. Спасателей в Санкт-Петербурге вызывали во вторник более 60 раз, причем 30 раз вызовы были связаны с падением деревьев, 12 – с падением конструкций. Также было зафиксировано семь случаев протечек кровли и подтопления помещений, девять случаев обрыва проводов и падения светофоров, а также три случая повреждения балконов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.