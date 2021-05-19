Накануне ветер повалил в Москве 17 деревьев

Во вторник, 18 мая, ветер повалил в Москве 17 деревьев. Согласно последней информации столичного комплекса городского хозяйства, в результате случившегося оказались повреждены 8 автомобилей.
Информации о пострадавших в результате падения деревьев в Москве к настоящему моменту не поступало.
Ранее сегодня стало известно, что в столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности. Граждан в связи прогнозируемыми грозами и порывистым ветром просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций.
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