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В Новокузнецке 11 школьников отравились неизвестным газом

, 07:08 Источник: РИА "Новости"

В Новокузнецке 11 школьников отравились неизвестным газом
школьный класс, pixabay.com

В Новокузнецке одиннадцать школьников отравились неизвестным газом. Согласно последней информации, происшествие случилось в школе №26 – кто-то распылил в помещении неустановленное вещество.

Уточняется, что, вероятнее всего, в школе был распылен газовый баллончик. После случившегося одиннадцать человек были доставлены в больницу с признаками легкого отравления. Сейчас на месте происшествия дежурят четыре бригады скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф.

Подчеркивается, что часть детей на момент эвакуации в медицинское учреждение находились в состоянии средней степени тяжести.

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