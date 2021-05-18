В подъезде подмосковного Жуковского нашли тело девушки

На лестничной площадке в доме в подмосковном Жуковском было найдено тело 18-летней девушки. Об этом сообщила во вторник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В минувший понедельник, 17 мая, на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Гагарина было обнаружено тело местной жительницы с ссадинами на лице и теле.
По факту случившегося была организована доследственная проверка. На месте происшествия в настоящий момент работают криминалисты и следователи. Подчеркивается, что в рамках данного дела назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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