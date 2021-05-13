В реке под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего накануне мальчика

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13 мая 2021, 12:06 Источник: РИА "Новости"

река, pixabay.com

Тело шестилетнего ребенка, которого в течение суток искали в Нижегородской области, нашли в реке Узола. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Днем в среду, 12 мая, во время прогулки в деревне Воловое Городецкого района пропал шестилетний ребенок. Местные оперативные службы бросили все силы на поиски мальчика. Сегодня утром водолазы извлекли тело несовершеннолетнего из реки Узола неподалеку от населенного пункта, где ребенок пропал.

В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства и причину гибели мальчика. На теле нет видимых повреждений криминального характера.

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