В Дагестане пропал четырехлетний мальчик

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10 мая 2021, 14:38 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Дагестане 8 мая пропал четырехлетний мальчик Мухаммад Забитов. Малыша ищут сотрудники правоохранительных органов, службы спасения, местные жители и волонтеры организации «Лиза Алерт».

В прошлую субботу примерно в 12 часов мальчик, проживающий по адресу: город Хасавюрт, поселок Аэродром, 7-й проезд, улица Аграрник, вышел из дома погулять и до сих пор его местонахождение не известно.

Следственным управлением СКР по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Приметы без вести пропавшего Мухаммада Забитова: рост примерно 100 см, худощавого телосложения, волосы рыже-русые, глаза карие.

Был одет: светлая футболка, джинсовая жилетка с капюшоном, джинсовые шорты, на голове темно-синяя кепка, на ногах черные резиновые тапочки.

Особые приметы: на голове шрам.

2 мая в селе имени Шаумяна Кизлярского района пропал девятилетний Гаджимагомед Курамагомедов.

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