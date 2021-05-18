Автомобиль совершил наезд на пешеходов в Москве

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18 мая 2021, 12:20 Источник: РИА "Новости"

машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во вторник, 18 мая, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на трех пешеходов на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ГУМВД.

Установлено, что машина "ВАЗ-2106" выехала на тротуар и допустила наезд на трех человек у дома 32/1 на Волгоградском проспекте. О состоянии пострадавших пока данных не поступало. В столичной Госавтоинспекции в свою очередь заметили, что травмы получили четыре гражданина.

Согласно предварительным данным, сам водитель не пострадал.

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