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Автомобиль совершил наезд на пешеходов в Москве

, 12:20 Источник: РИА "Новости"

Автомобиль совершил наезд на пешеходов в Москве
машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во вторник, 18 мая, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на трех пешеходов на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ГУМВД.

Установлено, что машина "ВАЗ-2106" выехала на тротуар и допустила наезд на трех человек у дома 32/1 на Волгоградском проспекте. О состоянии пострадавших пока данных не поступало. В столичной Госавтоинспекции в свою очередь заметили, что травмы получили четыре гражданина.

Согласно предварительным данным, сам водитель не пострадал.

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