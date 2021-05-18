Пять человек погибли в ДТП с «Газелью» в Красноярском крае

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18 мая 2021, 07:10 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Ачинском районе Красноярского края произошло столкновение легкового автомобиля с "Газелью" на трассе "Сибирь". Согласно последней информации, в результате случившегося погибли пять человек.

ДТП произошло во вторник, 18 мая, около шести утра. Согласно предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшим навстречу автомобилем ГАЗ 2747.

В результате аварии погибли пятеро мужчин – водитель и пассажиры легковой машины.

Сотрудники полиции в настоящий момент работают на месте дорожно-транспортного происшествия и устанавливают точные обстоятельства случившегося.

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