Автобус столкнулся с грейдером в Подмосковье, трое пострадавших

На юго-востоке Московской области в понедельник столкнулись машина для выравнивания грунта и рейсовый автобус. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали три человека.
В пресс-службе ГУМВД по региону уточнили, что авария случилась сегодня в 15.10 на 37-м километре автодороги "Урал". К настоящему моменту установлено, что в результате ДТП пострадали три человека – водитель и двое пассажиров рейсового автобуса.
Данных о травмах водителя грейдера в правоохранительные органы пока не поступало.
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