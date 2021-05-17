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Автобус столкнулся с грейдером в Подмосковье, трое пострадавших

, 16:11 Источник: РИА "Новости"

Автобус столкнулся с грейдером в Подмосковье, трое пострадавших
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На юго-востоке Московской области в понедельник столкнулись машина для выравнивания грунта и рейсовый автобус. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали три человека.

В пресс-службе ГУМВД по региону уточнили, что авария случилась сегодня в 15.10 на 37-м километре автодороги "Урал". К настоящему моменту установлено, что в результате ДТП пострадали три человека – водитель и двое пассажиров рейсового автобуса.

Данных о травмах водителя грейдера в правоохранительные органы пока не поступало.

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