В Саратовской области в аварии погибла семья с двумя детьми
16 мая 2021, 18:41
В Петровском районе Саратовской области вечером 16 мая произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, у поворота на деревню Седовка столкнулись фура и автомобиль ВАЗ-2114.
Водитель-женщина, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой фурой. В результате ДТП находившаяся за рулем, ее муж и два ребенка, 10 и 7 лет, погибли на месте. Легковой автомобиль и грузовик вылетели в кювет, где фура опрокинулась на бок.
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