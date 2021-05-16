Легковой автомобиль врезался в остановку в Курске, есть пострадавшие

В воскресенье, 16 мая, в Курске легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы УМВД по региону.
Установлено, что легковая иномарка врезалась в остановку общественного транспорта после столкновения с автомобилем ВАЗ-2107. Согласно предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки. Кроме того, травмы получили два человека, которые в момент аварии находились на остановке общественного транспорта.
Подчеркивается, что все пострадавшие были доставлены в медучреждение.
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