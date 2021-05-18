Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик найден живым и здоровым

В ночь на вторник, 18 мая, стало известно, что пропавшего утром в понедельник в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика, поиски которого проводили более 300 человек, нашли живым и здоровым.
Сообщалось, что мальчик вышел из квартиры в доме на улице Гоголя около 10 часов утра 17 мая и не вернулся. Родственники несовершеннолетнего сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В поисках ребенка принимали участие около 300 полицейских, сотрудников СК, местных жителей и волонтеров.
К настоящему моменту мальчика нашли. Он находился в Сормовском районе. С ребенком все хорошо, его доставили в отдел полиции.
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