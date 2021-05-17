Жительница Орска сломала позвоночник, делая селфи

Шестнадцатилетняя жительница Орска получила серьезные травмы в результате падения с моста, где она пыталась сделать селфи. Данную информацию предоставили в прокуратуре Оренбургской области.
В ГУМВД уточнили в понедельник, 17 мая, что девушка упала с семиметровой высоты заброшенного железнодорожного моста при попытке сделать фотографию. Медики выявили у пострадавшей закрытый перелом третьего поясничного отдела позвоночника.
Сотрудники прокуратуры планируют выяснить все обстоятельства произошедшего, а также оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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