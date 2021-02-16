В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской после замечания о парковке

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16 февраля 2021, 10:58 Источник: РИА Новости

двор, фото: pixabay.com

В Новосибирске во дворе дома по улице Чистякова мужчина на иномарке сбил стоявшую рядом женщину. Местная жительница проходила мимо машины с коляской и сделала водителю замечание о парковке.

Инцидент произошел во второй половине дня 15 февраля. По данным отдела пропаганды управления ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Corolla 1972 года рождения сбил женщину 1984 года рождения, которая гуляла с коляской. Пострадавшая госпитализирована с переломом ноги.

«По данному факту следственным отделом по Кировскому району Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», - уточнили в ведомстве.

В Интернете появилось видно, на кадрах которого видно, как женщина с коляской, проходя мимо припаркованного на тротуаре автомобиля, открывает его дверь и что-то говорит водителю. Тогда мужчина начинает разворачиваться и сбивает ее с ног. В комментарии к ролику говорится, что пострадавшая сделала замечание о парковке в неположенном месте.