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Автомобиль загорелся на МКАД

, 16:20 Источник: Telegram

Автомобиль загорелся на МКАД
горящая машина, Natalya Loginova/Russian Look

На Московской кольцевой автодороге днем в понедельник, 17 мая, произошло возгорание автомобиля. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники столичного департамента транспорта.

Происшествие случилось на 55-м километре внешней стороны МКАД около пересечения с Можайским шоссе. Уточняется, что машина загорелась в среднем ряду. Подчеркивается, что после случившегося движение транспорта по автодороге затруднено на один километр.

Информации о том, что стало причиной возгорания транспортного средства к настоящему моменту не поступало.

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