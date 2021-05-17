Автомобиль загорелся на МКАД

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 мая 2021, 16:20 Источник: Telegram

горящая машина, Natalya Loginova/Russian Look

На Московской кольцевой автодороге днем в понедельник, 17 мая, произошло возгорание автомобиля. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники столичного департамента транспорта.

Происшествие случилось на 55-м километре внешней стороны МКАД около пересечения с Можайским шоссе. Уточняется, что машина загорелась в среднем ряду. Подчеркивается, что после случившегося движение транспорта по автодороге затруднено на один километр.

Информации о том, что стало причиной возгорания транспортного средства к настоящему моменту не поступало.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости