В Краснодарском крае вспыхнул пожар в детском саду

В городе Кореновске в Краснодарском крае в пятницу, 14 мая, произошел пожар в здании детского сада. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем источник в экстренных службах региона.
В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что пожар произошел по адресу: г. Кореновск, ул. Медведева. Подчеркивается, что площадь возгорания достигла к настоящему моменту 300 квадратных метров. На месте сейчас работают пожарные.
В оперативном штабе региона сообщили, что, по предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.
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