Восьмиэтажный жилой дом загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в пятницу, 14 мая, загорелась кровля жилого восьмиэтажного дома. Согласно информации сотрудников регионального главка МЧС, в настоящий момент проводится эвакуация местных жителей.
Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана в Екатеринбурге поступило в 12:56 по местному времени (10:56 по московскому времени). В настоящий момент пожарные пытаются локализовать пламя. В тушении возгорания принимают участие восемь единиц техники и 21 человек личного состава.
Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала. Данных о том, что стало причиной возникновения пламени, пока нет.
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