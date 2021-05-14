Восьмиэтажный жилой дом загорелся в Екатеринбурге

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14 мая 2021, 12:37 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Екатеринбурге в пятницу, 14 мая, загорелась кровля жилого восьмиэтажного дома. Согласно информации сотрудников регионального главка МЧС, в настоящий момент проводится эвакуация местных жителей.

Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана в Екатеринбурге поступило в 12:56 по местному времени (10:56 по московскому времени). В настоящий момент пожарные пытаются локализовать пламя. В тушении возгорания принимают участие восемь единиц техники и 21 человек личного состава.

Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала. Данных о том, что стало причиной возникновения пламени, пока нет.

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