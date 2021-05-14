Аргументы Недели Происшествия 13+

Восьмиэтажный жилой дом загорелся в Екатеринбурге

, 12:37 Источник: РИА "Новости"

Восьмиэтажный жилой дом загорелся в Екатеринбурге
сотрудник МЧС России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Екатеринбурге в пятницу, 14 мая, загорелась кровля жилого восьмиэтажного дома. Согласно информации сотрудников регионального главка МЧС, в настоящий момент проводится эвакуация местных жителей.

Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана в Екатеринбурге поступило в 12:56 по местному времени (10:56 по московскому времени). В настоящий момент пожарные пытаются локализовать пламя. В тушении возгорания принимают участие восемь единиц техники и 21 человек личного состава.

Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала. Данных о том, что стало причиной возникновения пламени, пока нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью