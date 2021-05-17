Мошенники выманили у калининградской пенсионерки почти 9 миллионов рублей

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17 мая 2021, 15:05 Источник: РИА "Новости"

наличные деньги, карта, pixabay.com

В Калининграде мошенники выманили у 70-летней женщины почти 9 миллионов рублей. Аферисты применили схему с переводом денег на "безопасный" банковский счет, уточнили в УМВД по Калининградской области.

Установлено, что сначала пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции, и заявил, что ведется расследование уголовного дела о мошенниках, по которому гражданке якобы необходимо выступить в качестве свидетеля. Аферист предупредил собеседницу о предстоящем сообщении из банка и порекомендовал ей полностью довериться специалистам. Позвонивший позже банковский служащий рассказал пенсионерке о попытке снятия денег с ее банковского счета и посоветовал незамедлительно принять меры – отправиться в отделение банка, обналичить средства и перевести их на другой – "безопасный" – счет в ближайшем терминале.

Гражданка отправилась в банк, сняла деньги и отправила в "безопасное" место 630 тысяч рублей. Звонки, однако, продолжились. Мошенники побеспокоили пожилую калининградку более 300 раз. Она следовала советам "специалистов" и отправляла на указанные ей счета новые суммы.

Когда женщина заподозрила неладное, он лишилась практически всех своих денежных средств – около 9 миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Злоумышленников ищет полиция.

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