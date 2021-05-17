Раскрыта личность мужчины, убившего трех человек в парке в Екатеринбурге, он сейчас без сознания

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17 мая 2021, 13:43 Источник: ТАСС

полиция, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в парке в районе Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, находится без сознания.

«Он находится в 23-й больнице, без сознания, допрос провести не удается», - пояснил собеседник.

По неподтверждённым данным, у мужчины ножевое ранение в области груди. Подозреваемым является уроженец села Ерзовское Туринского района Свердловской области Александр Николаевич Кукушкин 1987 года рождения. Ему 34 года.

Мужчина ранее судим не был, но проходил по административным делам: за пьяное вождение, за распитие спиртных напитков в общественных местах и мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что прибывшие на место преступления полицейские попытались задержать подозреваемого, но мужчина начал агрессивно реагировать. Нападавший был ранен и доставлен в медучреждение.

В ходе конфликта погибли три человека. У них обнаружены ранения в живот и грудь. Двоим из них на вид 50–55 лет, третий мужчина моложе.

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