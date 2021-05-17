В Екатеринбурге мужчина убил трех прохожих в парке

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17 мая 2021, 12:28 Источник: ТАСС

фото: СК РФ

В понедельник, 17 мая, в парке недалекого от Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге в ходе конфликта мужчина напал с ножом на проходящих мимо людей. В результате происшествия погибли три человека.

«Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», - пояснили в СК РФ.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что прибывшие на место преступления полицейские попытались задержать подозреваемого, но мужчина начал агрессивно реагировать. Нападавший был ранен и доставлен в медучреждение, ему делают операцию.

Отмечается, что у всех погибших ранения в живот и грудь. Двоим из них на вид 50–55 лет, третий мужчина моложе.

Подозреваемый ранее не был судим, но последнее время нигде не работал.

В настоящий момент в парке работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СК по Свердловской области.

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