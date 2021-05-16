Видео, как обрушилась трибуна в синагоге в пригороде Иерусалима

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16 мая 2021, 20:29

Иерусалим, фото: pixabay.com

Трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев, расположенном вблизи Иерусалима. Известно о шестидесяти пострадавших. Видеозапись с моментом происшествия публикуют в соцсетях.

Во время обрушения в синагоге присутствовали более 600 человек. Сейчас там работают врачи. Они сообщают, что у десяти человек критическое и тяжелое состояние. Один человек погиб.

Из-за большого количества полицейских и автомобилей скорой помощи на месте возникли пробки, они мешают эвакуации пострадавших.

ЧП случилось во время празднования Шавуота - это один из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество.

Ранее в Иерусалиме мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на группу полицейских.

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