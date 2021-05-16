В Иерусалиме автомобиль протаранил полицейских, водитель ликвидирован
16 мая 2021, 19:44
В Иерусалиме мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на группу полицейских. В результате пострадали шесть человек, а сам предполагаемый злоумышленник "нейтрализован на месте".
Происшествие признано терактом, сказал официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд. Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме. Пострадали 6 сотрудников силовых органов, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, у других легкие травмы. Нападавший застрелен. Объявлено об обеспечении повышенных мер безопасности.
Неделю назад попытка наезда на толпу людей произошла у Львиных ворот в Старом городе. Водитель был задержан.
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