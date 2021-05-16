В Абхазии продолжаются поиски потерявшегося в горах россиянина

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16 мая 2021, 18:59

горы Абхазии, фото: pixabay.com

Абхазские спасатели пятые сутки ищут пропавшего в горах россиянина. В воскресенье поисковая группа должна была достичь лагеря, где он мог находиться. Оставившие его там туристы из РФ указали ориентировочные координаты места.

В группе были путешественники из клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Они спускались с верховьев реки Гумиста, спасателям туристы сообщили о том, что один из них не может сойти с высокогорья.

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