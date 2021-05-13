Сотрудники МЧС Абхазии продолжают искать потерявшегося в горах россиянина

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13 мая 2021, 10:31 Источник: РИА "Новости"

горы Абхазии, pixabay.com

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии в настоящий момент продолжает поиски российского туриста, который затерялся в горах. С остальной группой сейчас все хорошо, туристы уже вышли на связь.

В пресс-службе МЧС республики отметили, что российские туристы во время спуска с высокогорья связались с абхазскими спасателями и сообщили, что один из них не может вернуться самостоятельно. Они указали ориентировочные координаты места, где находится путешественник, но облет спасателями указанной территории результатов не дал.

В настоящий момент поиски затерявшегося в горах туриста продолжаются.

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