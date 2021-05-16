Два человека погибли в результате столкновении двух катеров под Саратовом

В воскресенье на реке в Саратовской области произошло столкновение двух катеров. Начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова заявила, что в результате аварии погибли два человека.
Информация о столкновении двух катеров на реке Каюковка в Энгельсском районе поступила в МЧС в 13.18 по местному времени (12.18 по Москве). На борту одного плавсредства находились мужчина и женщина, которые погибли от полученных травм. Во втором катере были три человека, известно, что они не пострадали и уже находятся на берегу.
На место происшествия прибыли спасатели, экипаж Государственной инспекции по маломерным судам и полицейские. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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