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Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Кутузовском проспекте

, 13:18 Источник: РИА "Новости"

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Кутузовском проспекте
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Кутузовском проспекте на западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся автомобиль. Об этом сообщил в четверг представитель экстренных служб столицы.

Авария произошла напротив Парка Победы на Кутузовском проспекте. Установлено, что столкнулись два автомобиля, один из которых после ДТП опрокинулся. Согласно предварительным данным, в результате случившегося пострадал один человек, данных о его состоянии не поступало.

Движение транспорта после аварии перекрыто по трем полосам. Причина столкновения двух машин устанавливается специалистами.

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