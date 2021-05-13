Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте на западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся автомобиль. Об этом сообщил в четверг представитель экстренных служб столицы.
Авария произошла напротив Парка Победы на Кутузовском проспекте. Установлено, что столкнулись два автомобиля, один из которых после ДТП опрокинулся. Согласно предварительным данным, в результате случившегося пострадал один человек, данных о его состоянии не поступало.
Движение транспорта после аварии перекрыто по трем полосам. Причина столкновения двух машин устанавливается специалистами.
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