Шесть человек попали в больницу после ДТП с маршруткой в Смоленске

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13 мая 2021, 10:22 Источник: РИА "Новости"

машины скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Маршрутное такси столкнулось с фургоном в Смоленске, в результате чего пострадали шесть человек. Представитель УМВД по региону уточнил, что травмированные граждане были доставлены в медучреждение.

Согласно последней информации, дорожно-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 13 мая, на пересечении улиц Соболева и Верхний Волок в Смоленске.

Уточняется, что столкнулись легковая иномарка и маршрутное такси N4, вследствие чего шесть пассажиров маршрутки получили различные травмы и попали в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Данных о состоянии пострадавших не поступало.

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