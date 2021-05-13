Шесть человек попали в больницу после ДТП с маршруткой в Смоленске

Маршрутное такси столкнулось с фургоном в Смоленске, в результате чего пострадали шесть человек. Представитель УМВД по региону уточнил, что травмированные граждане были доставлены в медучреждение.
Согласно последней информации, дорожно-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 13 мая, на пересечении улиц Соболева и Верхний Волок в Смоленске.
Уточняется, что столкнулись легковая иномарка и маршрутное такси N4, вследствие чего шесть пассажиров маршрутки получили различные травмы и попали в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Данных о состоянии пострадавших не поступало.
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