Пьяный водитель устроил ДТП в Иркутске, четверо пострадавших

В центре Иркутска пьяный автомобилист устроил дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным ГУМВД по Иркутской области, в результате случившегося пострадали три пешехода, а также сам водитель.
Авария случилась накануне около 23.00 по местному времени (18.00 по Москве). 33-летний мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоявшую у обочины иномарку, которая в свою очередь пробила дорожное ограждение и совершила наезд на пешеходов.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились трое пешеходов и сам автомобилист.
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