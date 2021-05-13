Пьяный водитель устроил ДТП в Иркутске, четверо пострадавших

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13 мая 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

коробка переключения передач, pixabay.com

В центре Иркутска пьяный автомобилист устроил дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным ГУМВД по Иркутской области, в результате случившегося пострадали три пешехода, а также сам водитель.

Авария случилась накануне около 23.00 по местному времени (18.00 по Москве). 33-летний мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоявшую у обочины иномарку, которая в свою очередь пробила дорожное ограждение и совершила наезд на пешеходов.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились трое пешеходов и сам автомобилист.

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