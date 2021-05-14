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Полиция задержала жителя Химок, который бросил в Вечный огонь телевизор

, 07:09 Источник: МВД МЕДИА

Полиция задержала жителя Химок, который бросил в Вечный огонь телевизор
Вечный огонь, pixabay.com

Сотрудники полиции задержали жителя подмосковных Химок, который бросил в Вечный огонь телевизор. Согласно последней информации, мужчина в момент инцидента находился в состоянии опьянения.

Уточняется, что местный житель сообщил в дежурную часть УМВД по городскому округу Химки о том, что неизвестный мужчина бросил в пламя Вечного огня у обелиска "Отстоявшим Отчизну" телевизор, вследствие чего электронное устройство загорелось. 

Патрульно-постовая служба, прибывшая на место, задержала 32-летнего гражданина. Позже оказалось, что он находился в состоянии опьянения. В отношении мужчины было возбуждено дело о вандализме.

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