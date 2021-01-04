Остались только морковки. В Калуге неизвестные разгромили парк снеговиков, которых вылепили горожане

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4 января 2021, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Калуге местные жители в честь наступившего Нового года устроили акцию – 2 января около 200 снеговиков появились в сквере Волкова. А через сутки от народного творчества остались только груды снега да носы-морковки, шляпы и сломанные вёдра. Всех «обитателей» парка разбили на кусочки.

Что это за странная месть снеговикам, в городе не понимает никто, но говорят, что дети, старательно лепившие сказочных персонажей, сильно расстроились. Городской голова Дмитрий Денисов снеговикам посочувствовал, но сообщил «Подъёму», что полиция вряд ли будет заниматься нападением на них.

«Конечно, хулиганы. Случаи вандализма нередки в нашем обществе, но что сделаешь – одни молодые люди лепят снеговиков, другие ломают, у которых не все в порядке с личностным ростом. Ничего тут не попишешь, никакого состава нет, потому что это не является материальной ценностью», - развел руками чиновник. Зато теперь коммунальщикам прибавилось работы, останки снежных фигур обещают убрать в течение суток.