Кремль: Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани. Об этом днем в четверг, 13 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, пока в планах Путина нет поездки в Казань, где в минувший вторник была открыта стрельба в гимназии. Пресс-секретарь президента России, однако, уточнил, что лидер страны лично выразил соболезнования семьям погибших и передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, в результате стрельбы в школе в Казани погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека получили ранения и были доставлены в больницы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.