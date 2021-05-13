Кремль: Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани

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13 мая 2021, 12:45 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани. Об этом днем в четверг, 13 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, пока в планах Путина нет поездки в Казань, где в минувший вторник была открыта стрельба в гимназии. Пресс-секретарь президента России, однако, уточнил, что лидер страны лично выразил соболезнования семьям погибших и передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в результате стрельбы в школе в Казани погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека получили ранения и были доставлены в больницы.

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