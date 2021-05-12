Галявиева увезли из здания суда в сопровождении трех машин полиции

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12 мая 2021, 22:56 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Dmitry Golubovich/Russian Look

Ильназа Галявиева, который ранее в среду, 12 мая, был арестован по делу о стрельбе в школе №175 в Казани, увезли из Советского районного суда в автозаке, который сопровождали три машины полиции.

Автозак, в котором, как предполагается, находился Галявиев, сопровождали сразу три машины полицейских, одна из которых была патрульной, а еще две "гражданские" – без каких-либо соответствующих признаков.

Журналисты сообщают, что, когда автозак выезжал с территории суда, сотрудники полиции, которые дежурили у него, подошли ближе к представителям СМИ и "окружили" машину по ходу движения. Вероятно, это было сделано из соображений безопасности.

Ранее сегодня молодой человек, открывший стрельбу в казанской гимназии, признал вину в содеянном.

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