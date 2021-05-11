Министр просвещения России Сергей Кравцов оценил героизм учителей школы в Казани

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11 мая 2021, 21:04 Источник: РИА "Новости"

школа в Казани, фото: forpostsevastopol.ru

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заметил, что самоотверженные действия учителей школы №175 в Казани, где сегодня произошла стрельба, позволили избежать большего числа жертв.

"Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы дети зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявил об этом", - подчеркнул Кравцов.

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших детей при стрельбе в казанской школе.

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