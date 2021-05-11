Подполковник ФСБ рассказал, как нужно себя вести при нападении на школу

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11 мая 2021, 19:23 Источник: Взгляд

ФСБ, фото: sila-rf.ru

Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов рассказал, комментируя стрельбу в казанской школе, как следует себя вести в подобных случаях.

При нападении в замкнутом пространстве надо искать свободное помещение, спрятаться или бежать от преступника зигзагами, покинуть замкнутое пространство по коридорам и пожарным выходам. Филатов отметил, что в такой ситуации сложно быстро сориентироваться, особенно, когда не знаешь, где преступники, сколько их, что они делают. В любом случае, прыгать из окон, ем более с третьего этажа, как многие делали в Казани, нельзя. Ветеран "Альфы" отметил, что люди были в панике и выбора у них не было, иначе убьют. Ни в коем случае также нельзя с преступником разговаривать, "взывать к совести. В данной ситуации уж лучше упасть и прикинуться мертвым".

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