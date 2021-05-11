Муфтий Гайнутдин: грех нападения на школу в Рамадан равен убийству всего человечества
11 мая 2021, 17:06
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе №175.
"Поступок учинившего расправу над детьми в священный месяц Рамадан не только осуждается, но по степени греховности приравнивается к убийству всего человечества", - отметил муфтий. Равиль Гайнутдин разделяет боль и горе родственников погибших. Он добавил, что все молятся, чтобы Аллах принял души погибших и чтобы им было место в раю.
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