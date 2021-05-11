Семьям погибших при стрельбе в казанской школе выплатят по 1 млн рублей

Власти Татарстана выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом журналистам сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Уточняется, что правительство Татарстана в настоящий момент готовит постановление по организации выплат. По 1 миллиону рублей получат семьи погибших, по 400 тысяч выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, а по 200 тысяч – получившим ранения легкой степени тяжести.
Вышеуказанное решение было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии.
Напомним, в результате стрельбы погибли восемь человек, 21 пострадал.
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