Семьям погибших при стрельбе в казанской школе выплатят по 1 млн рублей

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11 мая 2021, 14:26 Источник: ТАСС

школа в Казани, где произошла стрельба, vk.com/region_kazan116

Власти Татарстана выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом журналистам сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Уточняется, что правительство Татарстана в настоящий момент готовит постановление по организации выплат. По 1 миллиону рублей получат семьи погибших, по 400 тысяч выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, а по 200 тысяч – получившим ранения легкой степени тяжести.

Вышеуказанное решение было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии.

Напомним, в результате стрельбы погибли восемь человек, 21 пострадал.

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