Мэр Казани Метшин назвал стрельбу в школе терактом

Мэр Казани Ильсур Метшин днем во вторник, 11 мая, прокомментировал стрельбу в одной из школ Казани. Градоначальник назвал случившееся сегодня "террористическим актом, направленным против детей".
По словам Ильсура Метшина, теракт, в результате которого погибли и пострадали дети, – это "самое подлое, самое низкое", что только можно представить. Глава администрации Казани назвал нападение на школу "огромной, страшной трагедией" и выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, жертвами стрельбы в школе стали семеро детей и учительница. Еще 20 человек получили ранения.
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