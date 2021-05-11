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Мэр Казани Метшин назвал стрельбу в школе терактом

, 14:01 Источник: Instagram

Мэр Казани Метшин назвал стрельбу в школе терактом
сотрудники правоохранительных органов Казани, vk.com/region_kazan116

Мэр Казани Ильсур Метшин днем во вторник, 11 мая, прокомментировал стрельбу в одной из школ Казани. Градоначальник назвал случившееся сегодня "террористическим актом, направленным против детей".

По словам Ильсура Метшина, теракт, в результате которого погибли и пострадали дети, – это "самое подлое, самое низкое", что только можно представить. Глава администрации Казани назвал нападение на школу "огромной, страшной трагедией" и выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, жертвами стрельбы в школе стали семеро детей и учительница. Еще 20 человек получили ранения.

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Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Президент России Владимир Путин во вторник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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