Мэр Казани Метшин назвал стрельбу в школе терактом

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11 мая 2021, 14:01 Источник: Instagram

сотрудники правоохранительных органов Казани, vk.com/region_kazan116

Мэр Казани Ильсур Метшин днем во вторник, 11 мая, прокомментировал стрельбу в одной из школ Казани. Градоначальник назвал случившееся сегодня "террористическим актом, направленным против детей".

По словам Ильсура Метшина, теракт, в результате которого погибли и пострадали дети, – это "самое подлое, самое низкое", что только можно представить. Глава администрации Казани назвал нападение на школу "огромной, страшной трагедией" и выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, жертвами стрельбы в школе стали семеро детей и учительница. Еще 20 человек получили ранения.

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