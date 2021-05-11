Во всех школах Казани в среду отменили занятия

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменили занятия. Согласно последней информации, после ЧП со стрельбой в одном из учебных заведений будут проверены все аналогичные учреждения республики.
Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уточнила, что решение об отмене занятий принял Рустам Минниханов.
Ранее сегодня стало известно, что в результате стрельбы погибли семеро детей и учительница. Еще двадцать человек получили ранения. Глава республики заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на которого было официально зарегистрировано оружие.
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