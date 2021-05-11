Ученик казанской гимназии рассказал подробности инцидента: «Почувствовали запах дыма»

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11 мая 2021, 12:59 Источник: RT

ОМОН, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ученик казанской гимназии №175, где во вторник утром произошла стрельба, рассказал, что на самом деле происходило в учебном заведении. Он находился на уроке математики, когда услышал, что на улице «что-то прогремело».

«После этого мы почувствовали запах дыма, и вдруг произошёл очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы», - поделился собеседник с RT.

Подросток добавил, что через 20 минут в класс зашли сотрудники ОМОНа и сказали бежать вниз.

«Мы побежали к садику №181», - заключи он.

Ранее свидетельница стрельбы рассказала, как выводили детей и учебного заведения.

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